A CGU (Controladoria-Geral da União) identificou fraude na nomeação do ex-vereador Leandro Xingó Tenório de Oliveira, o Xingozinho, para diretoria da ENBPar, estatal que controla a Eletronuclear e é dona de 50% da Usina de Itaipu. Xingozinho é braço direito do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, desde o início da carreira deste como político e foi empossado diretor de gestão da estatal em 2023 sem que cumprisse os requisitos previstos em lei para ocupação do cargo, conforme revelou reportagem do UOL em julho do ano passado.