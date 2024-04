A CGU (Controladoria-Geral da União) reviu nesta quinta-feira (11) seu entendimento sobre a nomeação do ex-vereador Leandro Xingó Tenório de Oliveira, o Xingozinho, para diretoria da ENBPar, e agora entende que ele está apto para ocupar o cargo. A ENBPar é a estatal que controla a Eletronuclear e é dona de 50% da Usina de Itaipu. Xingozinho é aliado e homem de confiança do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e foi empossado diretor de gestão da estatal em 2023. A nomeação foi feita com indícios de não cumprimento dos requisitos previstos em lei para ocupação do posto.