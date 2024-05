A empresa Supermercados BH, do empresário Pedro Lourenço, foi usada pela JBS - maior exportadora de carnes do mundo - para realizar pagamentos ilegais a políticos de Minas Gerais nas eleições de 2014, de acordo com relatos de executivos da JBS e do próprio supermercado. Lourenço, que tem 68 anos, ganhou projeção nacional no último mês, ao comprar a SAF dona do Cruzeiro do ex-jogador e empresário Ronaldo Fenômeno. Ele fundou seu primeiro negócio em 1996 e hoje comanda a quinta maior rede de supermercados do país, com faturamento anual de R$ 17 bilhões.