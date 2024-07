O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, desistiu de tornar públicos os dados da Declaração de Conflito de Interesses (DCI) entregue por ele ao assumir o cargo no governo, no início do ano passado. Ele havia prometido divulgar detalhes do documento após a divulgação de decisão da Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), formada por integrantes do governo Lula, que citou uma previsão de sigilo de cem anos para negar de forma definitiva acesso a qualquer parte da declaração.