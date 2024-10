Aliado de Nunes mora em imóvel de empresário campeão de contratos em SP Aliado próximo do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o presidente da ADE Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento), Renan Marino Vieira, mora em um imóvel que pertence a uma empresa de Fernando Marsiarelli. Marsiarelli também é dono da F.F.L. Sinalização, Comércio e Serviços, firma que mais assinou contratos emergenciais com a Siurb (Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras) durante a gestão de Nunes, reeleito no último domingo (27). Veja o texto completo de Thiago Herdy