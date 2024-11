O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo negou nesta terça-feira (19) um pedido de trancamento do inquérito civil que investiga indícios de combinação de preços entre empresas convidadas a realizar obras emergenciais da prefeitura de São Paulo, durante a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). O pedido foi apresentado pelo secretário da Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras) Marcos Monteiro, responsável pela contratação sem licitação para obras que somaram R$ 5,5 bilhões entre 2021 e 2024.