Empresário que alugou imóvel a Nunes é campeão de contratos emergenciais O empresário Fernando Marsiarelli, dono do imóvel onde o prefeito Ricardo Nunes morou em 2022 durante o período de reforma de sua casa, é dono da firma que mais assinou contratos emergenciais, ou seja, sem licitação, durante os quatro primeiros anos da gestão do prefeito. De acordo com dados divulgados pela própria prefeitura, a F.F.L. Sinalização, Comércio e Serviços Ltda. assinou contratos entre 2021 e 2024 que somaram R$ 624,1 milhões para recuperação de pontes, sistemas de drenagem e contenção de córregos de rios na cidade. Veja o texto completo de Thiago Herdy