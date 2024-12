Passados sete meses desde a tragédia ambiental que matou 183 pessoas e deixou 27 desaparecidas, cidades do Rio Grande do Sul ainda tropeçam na burocracia e têm dificuldades para refazer equipamentos de saúde, educação, moradia e prevenção a enchentes destruídos pelas chuvas. Em mais de um discurso, o presidente Lula disse que o governo federal não mediria esforços para restaurar a "dignidade e o orgulho do povo gaúcho" e entregou ao petista gaúcho e então chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, o controle da secretaria extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, com status de ministério.