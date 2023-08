Depois do voto de matriz conservadora e proibicionista do ministro Cristiano Zanin, a comunidade acadêmica científica e os operadores do Direito especulam a respeito da decisão a ser dada pelo ministro André Mendonça, na ação declaratória de constitucionalidade do artigo da lei sobre drogas proibidas. Como se sabe, o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu emplacar no STF um ministro "terrivelmente evangélico".