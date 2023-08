STF e o juiz de garantias: Moraes continua com dupla função O STF reconheceu na última quarta-feira (23) a constitucionalidade do novo sistema judiciário-processual denominado juiz das garantias. O sistema representa notável aperfeiçoamento no campo da imparcialidade do julgador. São separadas competências em face de funções diversas, em especial nas ações criminais públicas. Veja o texto completo de Walter Maierovitch