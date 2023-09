Lula sem noção: fala sobre STF é antidemocrática e de tempos obscurantistas Dizer que o presidente Lula deu um tiro no pé, ou pisou na bola, ou, mais grosseiramente, obrou e saiu deambulando fica muito barato, dado o revelado na sua entrevista "chapa branca". Ao se manifestar favoravelmente às decisões secretas de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), Lula troca a publicidade e a transparência pelo sigiloso e abraça o secreto. Voltando no tempo, Lula entende ser ideal os ministros atuarem como se estivessem num conventículo ou entre carbonários. Veja o texto completo de Walter Maierovitch