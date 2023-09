Matteo Messina Denaro não conseguiu estancar a evolução de um câncer no cólon e a metástase. Com seis condenações perpétuas, está preso, — desde 16 de janeiro, quando foi surpreendido ao sair de uma clínica oncológica de Palermo —, em regime de segurança máxima. Os advogados tentam junto à Justiça uma autorização para que Messina Denaro seja transferido para Castelveltrano, cidade onde nasceu. O chefão da Cosa Nostra está lúcido e quer morrer em casa. No entanto, o pedido deverá ser indeferido. Várias diligências necessitam ser realizadas antes do atendimento a esse apelo humanitário, de morrer ao lado da filha e da sobrinha. As autoridades antimáfia devem se manifestar, por exemplo, se Messina Denaro, que está incomunicável desde a prisão, tem como dar ordens para execuções e para atos terroristas.