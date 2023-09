STF começa o julgamento de 8 de janeiro com as digitais de Bolsonaro Em sessões extraordinárias, o STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar amanhã as quatro primeiras ações penais públicas de acusados envolvidos na tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito. Aécio Lúcio Costa Pereira, 51, Thiago de Assis Mathar, 43, Moacir José dos Santos, 52, e Matheus Lima de Carvalho Lázaro, 24, são acusados de crimes graves, alguns consumados e outros tentados, como, por exemplo, participação em associação criminosa armada, abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio da União. Veja o texto completo de Walter Maierovitch