Nunes Marques fez como a deusa da Justiça, com uma venda a cobrir os olhos Terminou o julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira, o primeiro a ser responsabilizado no STF pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Colocado como boi de piranha numa trama antidemocrática idealizada com o fim de recolocar Jair Bolsonaro na presidência, Aécio foi preso em flagrante. Por ações reprováveis e condutas criminosas, continuará na cadeia por bom tempo. A sua pena de reclusão será de 15 anos e 6 meses. E a detenção, em regime semi-aberto, de 1 ano e 6 meses. Terá o bolso duplamente afetado, pela pena de multa e pela indenização mínima, por dano moral, no importe de R$ 30 mil. Veja o texto completo de Walter Maierovitch