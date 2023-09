Sem hipocrisias. No 8 de janeiro tivemos uma tentativa de planejado golpe de matriz trumpista. Nenhuma originalidade no plano, só adaptações tupiniquins. O assalto ao Capitólio foi imitado pelos bolsonaristas. A macaquice bolsonarista contou com o fundamental apoio castrense. Os permitidos e protegidos acampamentos instalados nas portas de quartéis do Exército nacional representaram, como mostra a prova obtida pela Polícia judiciária federal em inquérito, fundamentais pontos de apoios aos golpistas, com arregimentações de militantes fanatizados pelas redes sociais bolsonaristas.