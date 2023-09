Decisão de Tofolli sobre Odebrecht foi 'uma passada de pano geral' Machado de Assis, numa fase literária cáustica, usou a expressão 'cair das nuvens', assim vai se sentir quem se debruçar na leitura da última decisão declaratória de nulidades do ministro Dias Toffoli. Como amplamente noticiado, Dias Toffoli declarou nulas, "em qualquer âmbito ou grau de jurisdição", as provas e dados provenientes do acordo de leniência, judicialmente homologado, entre o Ministério Público e a empreiteira Odebrecht, hoje chamada de Novonor. Veja o texto completo de Walter Maierovitch