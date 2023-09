Um falecido amigo que chegou à presidência do STJ (Superior Tribunal de Justiça) falava, off the record, sobre como alguns cidadãos esforçavam-se a ler a Constituição, mas, apesar do empenho, não logravam entender nada: "Liam, sim, mas não entendiam". A resposta de Bolsonaro à deleção do seu ex-ajudante de ordens é uma repetição do bordão de "jogar dentro das quatro linhas". Só mostra, mais uma vez, a leitura da Constituição sem a compreensão exata.