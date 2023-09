Gleisi Hoffmann, presidente do PT, deputada federal e advogada de olho em assumir o Ministério da Justiça caso Flávio Dino, atual titular da pasta, seja indicado pelo presidente Lula para vaga a ser aberta no STF (Supremo Tribunal Federal), deu uma pisada feia na bola no campo jurídico. Com essa pisada na bola, Gleisi perde pontos preciosos na sua pretensão de chegar ao Ministério da Justiça. Quem desconhece a história da Justiça brasileira vira problema, na hipótese de indicação pelo presidente Lula.