Morreu hoje, no hospital penitenciário da cidade de Aquila, o último dos chefões da Cosa Nostra siciliana, a máfia. Um câncer de cólon causou a morte de Matteo Messina Denaro, 61 anos, depois de um longo tratamento médico e hospitalar. Trata-se do último chefão porque a cúpula de governo da máfia ficou sem o capi dei capi (o chefe dos chefes), depois da prisão em 15 de janeiro de 1993 do sanguinário Tóto Riina, morto em 17 de novembro de 2017, como explicou Alessandra Dino, professora de sociologia política da siciliana Universidade de Palermo e autora do premiado livro 'Gli Ultimi Padrini'.