O STF (Supremo Tribunal Federal) está na alça de mira dos deputados. Tem até emenda para o Poder Legislativo adquirir maior competência e mais poder, de modo a interferir nas decisões do STF. O parasita da solitária (teníase), a gerar apetite insaciável por verbas públicas do orçamento do Executivo e, agora, submissão do STF, instalou-se na Câmara dos Deputados.