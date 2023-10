Nada mudará a curto prazo no STF (Supremo Tribunal Federal) se for aprovada, do jeito que está, a emenda constitucional a limitar em 11 anos o prazo de permanência dos ministros na Corte. Os atuais ministros do Supremo gozam de direito adquirido à vitaliciedade, à luz da Constituição. Ou melhor, podem permanecer até os 75 anos na função de ministros do STF — como se diz entre os operadores do direito, a "expulsória" só ocorre aos 75.