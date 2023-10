Para a Polícia e o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, a mais potente das milícias está localizada na Zona Oeste da capital, no bairro chamado Rio das Pedras. Atenção: essa milícia do Rio das Pedras tem lucro mensal de R$ 3 milhões só com a exploração do transporte de passageiros por uso de 'vans'. Trata-se de lucro líquido e não de movimentação de capital.