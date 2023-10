Passada a primeira semana de guerra, em qualquer conflito bélico violento, chega sempre o momento hipócrita e desumano de os beligerantes mostrarem à opinião pública os troféus conquistados. O pano de fundo imutável será a tragédia, as mortes, as desumanidades. Mas, no momento de exibir troféus, isso é colocado de lado e esquecido. Parte-se para as apresentações dos primeiros troféus.