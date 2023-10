Começo a resposta a lembrar da advertência do falecido Walter Laqueur, historiador com fama mundial de maior entendedor do fenômeno do terrorismo. Laqueur presidiu o International Research Council, pertencente ao respeitado Center for Strategic and International Studies of Washington. Logo na página 10 da sua obra intitulada "The New Terrorism and Arms of Mass Destruction" (edição 2002), Laqueur avisou, numa referência à ONU (Organização das Nações Unidas):