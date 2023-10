Como o Mossad, serviço de inteligência de Israel, foi do céu ao inferno Desde a fundação oficial em 14 de maio de 1948, era sabido que o Estado de Israel existiria sob permanente tensão e ameaça, como se estivesse em uma panela de pressão e os seus inimigos prontos a varrer os israelenses do mapa dos Estados nacionais. Já em 1949, ficou conhecido internacionalmente por Mossad o cuidado em especializar agentes e a intenção de implantar o melhor serviço secreto do planeta. Veja o texto completo de Walter Maierovitch