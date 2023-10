Já escrevi nesta coluna sobre a fragilidade do Direito Internacional, também chamado de Direito das Gentes. Mas a fragilidade fica bem visível quando nos deparamos com o bombardeio do hospital Al-Ahly Arab, da faixa de Gaza, na última terça-feira. O ataque causou 471 mortes, conforme informações oficiais do governo palestino. A fragilidade do Direito das Gentes é também sentida em face do ataque terrorista do Hamas a Israel, no último 7 de outubro, com civis inocentes mortos e feridos e alguns da população feitos reféns.