Hamas x Israel: a insistência do Brasil na ONU é fundamental Poucos dias antes de estourar o conflito entre Hamas e Israel, o Brasil assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Oswaldo Aranha deve ter soltado da sua sepultura um alongado "ufa" de alívio pelo fato de o Itamaraty, neste trágico momento, ter voltado à normalidade e à sanidade governamental no campo internacional. Veja o texto completo de Walter Maierovitch