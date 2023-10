As blitze feitas para a localização dos reféns pelas tropas especiais israelenses são lentas. Junto às tropas atuam infiltrados do Shin Bet, o serviço secreto interno do Estado de Israel. Até o momento, nada. Após duas semanas de guerra entre Hamas e Israel, a atenção de israelenses e palestinos concentrou-se no ingresso, pelo vale egípcio de Rafah de 20 caminhões com ajuda humanitária. Um nada, como comentei na minha coluna anterior.