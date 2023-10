Netanyahu engana com o discurso de que o Hamas ameaça existência de Israel O presidente norte-americano Joe Biden e o primeiro ministro inglês Rishi Sunak, — como se sabe pela boca-rota das agências de inteligência do Ocidente — estiveram em Israel para exigir moderação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O discurso dos representantes americano e britânico é o de apoio a Israel e do dever de fraternidade, após o ataque terrorista contra civis inocentes realizado pelo Hamas. O discurso serviu apenas para encobrir o real objetivo das visitas que é o receio, perante a opinião pública internacional, de Israel partir para a imoderação e passar da posição de estado nacional vitimado para a de sanguinário vilão vingativo. Veja o texto completo de Walter Maierovitch