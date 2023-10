Entre bombas e alertas da ONU, piora o cenário do conflito Hamas x Israel Enquanto os ataques aéreos israelenses intensificam-se e o Hamas acaba de lançar o seu míssil de número 7.000 contra Israel, a carnificina iniciada em 7 de outubro aumenta, e o desespero cresce em progressão geométrica. A grave situação traz à lembrança o título do best-seller do saudoso escritor judeu Amos Oz "Uma história de amor e de trevas". Veja o texto completo de Walter Maierovitch