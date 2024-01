Como destacamos na última coluna, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, buscava "cadáveres de excelência" para acionar a sua máquina de propaganda e tentar sobrevida política para depois do conflito bélico. Agora, já com uma cabeça do Hamas a exibir, Netanyahu acaba de perder outra e fundamental batalha: a Corte Suprema de Israel barrou, por 8 x 7 votos, a sua tentativa de reforma judiciária.



Netanyahu desejava o Judiciário sem palavra final, a se transformar num mero apêndice do Parlamento e do chefe de governo (premiê).