Teoria do domínio do fato, aplicada no mensalão, complica vida de Bolsonaro No direito penal, os livros falam das dificuldades de se responsabilizar aqueles por trás do autor imediato, direto, da ação criminosa. Em outras palavras, como alcançar o autor intelectual, mediato, que opera nas sombras, comanda e manobra os cordéis. Veja o texto completo de Walter Maierovitch