Navalni, o Mandela da Rússia O direito das gentes (direito internacional público) está de luto profundo pelo falecimento, em cárcere no Ártico russo, de Aleksei Navalni, de 47 anos. Pelas regras do direito internacional, ninguém pode ser perseguido politicamente, fato que se agrava, no caso de Navalni, pela tentativa de assassinato por envenenamento e pelo posterior isolamento: Navalni, durante o tempo de prisão, ficou incomunicável 308 vezes, em cela de 2 x 3 metros. Veja o texto completo de Walter Maierovitch