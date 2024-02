As mudanças de versões macularam definitivamente a imagem pública do jogador Daniel Alves. Sem compromisso social, dignidade e arrependimento de um réu confesso, usou do vale tudo, em nome da ampla defesa. Na verdade, usou, fora do processo, da ampla canalhice. Ele foi condenado ontem à prisão no caso de estupro envolvendo uma mulher de 24 anos em Barcelona - à decisão cabe recurso. Primeiro, Daniel Alves, usou da negativa da autoria e acabou, ao sentir a força da prova contrária, por mudar a tática e jogar na redução do peso da pena privativa de liberdade. E esta ficou em 4 anos e 6 meses, com o Ministério Público, a parte acusadora, declarando, em nome da sociedade espanhola, que não irá recorrer para obter elevação.