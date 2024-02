Bolsonaro e os seus generais na avenida Paulista: o silêncio dos inocentes? O capitão Jair Bolsonaro, ex-presidente, e três dos seus generais comandados, antigos ministros e já integrantes do quadro de reservistas do Exército, Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, negaram-se a prestar depoimentos em inquérito policial. Na verdade, agarraram-se numa garantia constitucional pétrea, o silêncio, para forjarem as suas defesas no asfalto da avenida Paulista. Veja o texto completo de Walter Maierovitch