Um dos traços conhecidos do caráter de Jair Bolsonaro é, como se diz no popular, jogar aliados ao mar. Isso para Bolsonaro livrar-se da corresponsabilização criminal. Ontem, no discurso na lotada Avenida Paulista, Bolsonaro preparou, via invocação de benefício jurídico, mostrar-se generoso.



Na verdade, Bolsonaro estava defendendo a própria pele ao propor anistia aos condenados, processados e suspeitos, de participação na tentativa de golpe de estado e abolição da democracia.



Colocou os condenados - e os já identificados em inquérito policial e em processos criminais - na linha de frente de uma falsa generosidade.



A proposta de "passar a borracha no passado" e iniciar a "pacificação" era anistia em benefício próprio e de seus filhos.



Atenção: a anistia pode ser concedida antes da condenação. Quando isso ocorre, a doutrina intitula de "anistia própria"