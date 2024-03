Netanyahu e Zelensky lembram Vidas Paralelas: judeus totalmente diferentes Quando nos meus escritos faço comparações entre personagens de destaque, lembro de Plutarco, historiador grego, filósofo e biógrafo, morto serenamente no templo de Delfos, no ano 120 dC. Mais especificamente, recordo da obra "Vidas Paralelas", onde Plutarco coloca, frente a frente, figuras de destaque dos antigos mundos grego e romano: César e Alexandre; Cícero e Demostenes; Rômulo e Teseus, etc. Veja o texto completo de Walter Maierovitch