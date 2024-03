Os diplomatas encarregados em buscar um acordo entre Israel e Hamas tremeram nas bases com a divulgação das catastróficas previsões do estudo da Johns Hopkins University. Agora, eles lutam contra o tempo e pretendem aproveitar o clima espiritual do Ramadã, com início previsto para o dia 10 de março. Por outro lado, o sanguinário premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, sofre intensa e justa pressão internacional pelo fim da guerra. Ontem (3), ao clamor internacional dos indignados com as matanças de civis inocentes em Gaza juntou-se Kamala Harris, vice-presidente dos EUA: "cessar-fogo, imediatamente", disse ela.