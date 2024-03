General Freire Gomes e o valor no processo criminal do seu testemunho Como fartamente informado, o general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército durante a presidência de Jair Bolsonaro, testemunhou em inquérito policial federal aberto com a Operação Tempus Veritatis (Momento da Verdade). O seu testemunho compromete o ex-presidente Bolsonaro e o seu grupo golpista. A prova testemunhal ganhou, entre os latinos, o qualificativo injurioso de "a prostituta das provas". Veja o texto completo de Walter Maierovitch