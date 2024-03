Maconha no STF tem moralismo de Nunes Marques e parlamentares inconformados Desde 2015, o STF (Supremo Tribunal Federal) reúne-se para decidir sobre uma alegada inconstitucionalidade do artigo 28 da lei ordinária federal antidrogas (Lei 11.343, de 2006). O pedido foi formulado pela Defensoria Pública, em 2011, por meio de recurso extraordinário. No popular, faz tempo que o STF patina. Uma vez anunciado o "dessa vez vai", a agitação social se intensificou. E o julgamento ainda não foi concluído. Veja o texto completo de Walter Maierovitch