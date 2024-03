Fora de controle, Netanyahu prepara a última cartada; Biden reage Como comentaram os analistas políticos americanos, o presidente Joe Biden, 81, aproveitou o seu discurso em solene cerimônia do Congresso dos EUA, para tentar apagar a imagem eleitoral de velho alquebrado, sem condições de enfrentar um novo mandato presidencial. No tradicional e obrigatório discurso do Estado da União, Biden demonstrou vigor juvenil. Veja o texto completo de Walter Maierovitch