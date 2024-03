Papa Francisco soa pró-Putin e provoca outra polêmica num mundo polarizado O papa Francisco, no registro civil argentino Jorge Mario Bergoglio, tem com frequência realizado pronunciamentos geradores de polêmicas. Na presente fase civilizatória não pega mais a lorota da infalibilidade do papa, que já foi dogma da Igreja e hoje reduziu-se às questões referentes à fé, em alocuções "ex cathedra". Veja o texto completo de Walter Maierovitch