Quando a fome é usada como arma de guerra Muitas vezes, o Conselho de Segurança das Nações Unidas fica parecido com a deusa romana Veritas, que era a voz da verdade e da ética. Veritas vivia grande parte do tempo no fundo de um poço. Sua voz, então, não era ouvida, ecoava fraca: "flatus vocis" (fraca voz). Veja o texto completo de Walter Maierovitch