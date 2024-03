O cartunista e chargista marselhês Honoré Daumier, morto em 1879, imortalizou, nos desenhos reunidos na obra "Les Gens de Justice", a Justiça francesa da época do absolutismo dinástico. Uma justiça de castas, insensível e corrupta. A partir dessa obra sobre a justiça régia francesa, na qual os traços falam por si só, virou referência a realização de comparações entre as justiças nacionais no Ocidente. Entre os seus juízes e as leis dos países. E isso sempre diante de escândalos internacionais, que envolvem figurões e celebridades.