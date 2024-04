Lula tem interesse em receber o sanguinário presidente russo Vladimir Putin na reunião do G20, no mês de novembro próximo, na cidade do Rio de Janeiro. Putin, por sua vez, precisa voltar a ter "brilhareco" internacional e faz de tudo para estar presente ao encontro do G20. Até para poder voltar a justificar a invasão da Ucrânia, com violação da soberania, garantida pela carta constitucional da ONU.