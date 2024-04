Toda a cautela é pouca. Os senadores e deputados engolem em seco. Temem uma reação negativa da sociedade caso venham a estrilar no sentido de haver o ministro Alexandre de Moraes cassado a imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição. O artigo diz o seguinte, no seu parágrafo primeiro: " Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável".