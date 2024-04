Moro manda ética às favas: candidato a uma 'boquinha' no 'Gilmarpalooza'? Como contou o jornalista Allan de Abreu em artigo intitulado "Um poder político extraordinário", publicado na revista Piauí de março passado, "o Fórum Jurídico de Lisboa é o momento em que Gilmar Mendes exibe a sua figura de ministro poderoso, a tal ponto que o evento ganhou o jocoso apelido de Gilmarpalooza". Com o mandato de senador em risco, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) na sua cola em face de suspeita criminosa e sua popularidade e confiança em queda, Sergio Moro jogou a toalha e deu um às favas com a ética. Tirou a máscara falsa da moralidade e partiu, sem corar a face, para a humilhação. Veja o texto completo de Walter Maierovitch