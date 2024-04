Caso Robinho: Fala de Clayton é pura canalhice O ex-jogador Robinho foi condenado definitivamente na Itália por "stupro in gruppo" e a sentença, 9 anos de reclusão, segundo decisão do brasileiro Superior Tribunal de Justiça (STF), representa, pela homologação, título hábil para execução da pena. Não cabe à Justiça brasileira revisar o mérito da sentença definitiva italiana. Assim, a desejada manifestação, perante a Justiça brasileira, por parte de Clayton Florêncio dos Santos, dado como coautor do covarde estupro, não tem valor jurídico algum. Veja o texto completo de Walter Maierovitch