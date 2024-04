Moacyr Amaral Santos era um pouco gordinho, sempre de terno e gravata borboleta. Afável, sorridente e modesto, contava com a admiração dos acadêmicos da Faculdade de Direito do largo de São Francisco (USP), a "velha e sempre nova academia", como batizada por Goffredo da Silva Telles Jr. Nas Arcadas de São Francisco, em outubro de 1967, a alegria foi grande com a indicação do professor Amaral Santos para ministro do STF. Recebeu cumprimentos de alunos ao lado da estátua do "José Bonifácio, o Moço', jurista, poeta professor e político.