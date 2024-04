O Irã cumpriu a promessa de responder militarmente a Israel. Foi uma ação vista por especialistas em geoestratégia militar como sendo de retaliação, com emprego de dezenas de drones carregados de carga explosiva e mísseis de alcance médio. Isso, convém recordar, depois do ataque israelense, em 1º de abril passado, à embaixada iraniana em Damasco, com a morte de um general de prestígio da guarda revolucionária dos aiatolás, responsável pela segurança do ditador sírio alauita Bashar Al-Assad. E também incumbido por Teerã de realizar as ligações secretas com os chefes das milícias libanesas do Hezbollah.